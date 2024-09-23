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Сегодня, 13:20

Новый закон может запретить продажи iPhone в России

Евгения Воскресенская
Фото Apple
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Установка российского магазина приложений RuStore может стать для компании Apple обязательной. Правительство РФ ознакомилось с законопроектом, который был внесен в Госудуму РФ в июне 2024 года, и в целом выразило свое одобрение.

Согласно инициативе, при использовании и продаже таких устройств, как iPhone, покупателю должны обеспечить возможность устанавливать программы с помощью RuStore, а также обновлять их и проводить через них платежи. Сейчас владельцы iPhone могут пользоваться только App Store.

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Компания уже пошла на уступки в ряде европейских стран и разрешила использовать на их территории альтернативные магазины приложений. Сделает ли Apple исключение и для России, пока неизвестно. Если компания откажется, российские магазины вполне могут остаться и без «яблочных» гаджетов.

По словам замглавы комитета Госдумы РФ по информполитике Антона Горелкина, вступление законопроекта в силу запланировано на 1 сентября 2025 года — Apple дается достаточно времени, чтобы выполнить требования России.

Источник: ТАСС

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