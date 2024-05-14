OpenAI представила новую модель Chat GPT-4o — опробовать ее можно бесплатно

Ночью OpenAI представила GPT-4o — новую бесплатную версию нейросети, которая стала существенно лучше своих предшественниц.

GPT-4o способна работать с текстом, аудио и видео. Среди прочего, она может в реальном времени распознать объекты на видео и поддержать беседу о них или ответить на вопросы. ИИ моментально отвечает на голосовые команды пользователя, и не тратит несколько секунд на обработку. Также нейросеть способна определять эмоции пользователя, чтобы отвечать с разной интонацией.

Модель может работать в качестве переводчика в реальном времени. В ходе презентации сотрудники компании OpenAI продемонстрировали это на примере. GPT-4o поддерживает 50 языков, среди которых русский.