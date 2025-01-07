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Сегодня, 15:00

549 долларов и выше — NVIDIA удивила ценами на GeForce RTX 50

Евгения Воскресенская
Фото NVIDIA
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NVIDIA официально представила новое поколение графических процессоров GeForce RTX 50 — цены на них кусаются. Так, флагманская RTX 5090 обойдется аж в 1999 долларов, или 215 тысяч рублей.

Впрочем, если сравнивать с RTX 4090, выросла не только цена: новинка вдвое превосходит старую модель по производительности.

Acer Predator Orion 7000. За компьютер с RTX 5090 придется отдать 620 тысяч рублей

Появилась информация, что видеокарту уже можно предзаказать на маркетплейсах, вот только стоить она будет целое состояние — 350 тысяч рублей.

Другие модели линейки могут похвастаться более демократичными ценами: RTX 5080 — от 999 долларов (107 тысяч рублей), RTX 5070 Ti — от 749 долларов (80 тысяч рублей), а RTX 5070 — от 549 долларов (59 тысяч рублей).

Фото NVIDIA
Источник: DSOGaming
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