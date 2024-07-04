Павел Дуров анонсировал выход Hamster-коина

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что крипто-монета из Hamster Kombat появится на платформе TON.

Hamster Kombat.

Дуров рассказал, что в Hamster Kombat ежедневно заходят по 4-5 миллионов человек и добавил, что совсем скоро Hamster-коин появится на TON:

«Вскоре команда Hamster Kombat выпустит свой токен на TON, познакомив сотни миллионов людей с преимуществами блокчейна. Наступает новая эра, и мы наблюдаем ее наступление в режиме реального времени», — заявил Дуров.

TON — это блокчейн третьего поколения, который был изначально разработан командой Telegram во главе с основателями братьями Дуровыми. Отличительной особенностью TON является функция, позволяющая обрабатывать множество транзакций одновременно через подцепочки, что снижает риски неподтвержденных транзакций.