Павел Дуров освобожден из-под стражи в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров покинул здание суда в Париже после освобождения из-под стражи. РИА Новости опубликовал видео выхода предпринимателя из зала суда после заседания длительностью более 8 часов. Он сел в автомобиль и уехал.

Ранее стало известно, что 39-летний россиянин был взят под судебный надзор и может быть освобожден из-под стражи за залог в размере 5 миллионов евро. Предпринимателю запрещено покидать территорию Франции.

24 августа Дуров был задержан правоохранительными органамиФранции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Сообщалось, что миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

В среду, 28 августа, в Интернете стала распространяться информация о том, что Дурова отпустили в Париже прямо в зале суда, однако она оказалась фейком.