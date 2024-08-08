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Сегодня, 18:40

PlayStation 5 Pro будет в 2 раза мощнее обычной PS5

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Мэтью Касселс, основатель независимой студии по разработке видеоигр Alderon Games, поделился своими мыслями о будущей PlayStation 5 Pro. Касселс полагает, что новая версия консоли будет вдвое мощнее предыдущей — как за счет программного обеспечения, так и за счет более продвинутого «железа».

PS5. Главные отличия PlayStation 5 Pro от обычной PlayStation 5

В частности, важную роль сыграет технология апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) — якобы, благодаря ней владельцы приставки смогут получать до 60 кадров в секунду при включенной трассировке лучей.

Источник: YouTube
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