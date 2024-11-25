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Сегодня, 17:00

Портативная PS5 на подходе? Sony готовит соперника Nintendo Switch

Богдан Виноградов
Корреспондент
PlayStation Portal.
Фото Sony
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Sony разрабатывает новую портативную консоль — об этом сообщает обладающее весьма крепкой репутацией издание Bloomberg. Судя по всему, работа над устройством началась не так давно, и появиться на рынке оно сможет не ранее, чем через несколько лет — если его, конечно, не отменят.

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В этом случае конкурировать новой PSP придется с Nintendo Switch 2 и гипотетической портативкой от Microsoft. Предполагается, что новая консоль будет поддерживать библиотеку игр PlayStation 5. Подтвердил эту информацию и известный инсайдер Том Хендерсон.

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