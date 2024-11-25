Портативная PS5 на подходе? Sony готовит соперника Nintendo Switch

Sony разрабатывает новую портативную консоль — об этом сообщает обладающее весьма крепкой репутацией издание Bloomberg. Судя по всему, работа над устройством началась не так давно, и появиться на рынке оно сможет не ранее, чем через несколько лет — если его, конечно, не отменят.

В этом случае конкурировать новой PSP придется с Nintendo Switch 2 и гипотетической портативкой от Microsoft. Предполагается, что новая консоль будет поддерживать библиотеку игр PlayStation 5. Подтвердил эту информацию и известный инсайдер Том Хендерсон.