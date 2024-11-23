Появилась первая машина для «стирки» людей

Японцы придумали машину для ленивых, которая сможет стирать... людей. Впрочем, идея не нова: подобное устройство уже было представлено на Всемирной выставке Японии 1970 года, но тогда не получило массового распространения.

Форма человеческой стиральной машины будущего напоминает шлем. Когда пользователь садится в капсулу, она начинает наполняться водой и включаются датчики, которые отслеживают пульс и другие показатели, — это помогает добиться максимально комфортной температуры.

В процессе «стирки» встроенный ИИ будет подбирать успокаивающие визуальные эффекты, чтобы пользователь внутри расслабился. Весь процесс займет 15 минут. По словам разработчика, готовую машину должны представить на суд публики в апреле 2025 года.