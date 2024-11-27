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Сегодня, 19:40

Появились рендеры iPhone 17 — фанаты надеются, что это шутка

Евгения Воскресенская
Фото The Information
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В сети появились изображения iPhone 17 Air и iPhone 17 Pro. На них можно увидеть, какие изменения могут быть внесены в дизайн смартфонов будущего поколения. Информацией поделилось издание The Information — опубликованные им слухи о других устройствах Apple уже подтверждались ранее.

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Если и эти слухи подтвердятся, новую линейку смартфонов от Apple ждет крупнейший редизайн с момента выхода iPhone X. Фанаты уже отметили, что, судя по рендерам, новые айфоны станут похожи на смартфоны от Google — многим это определенно не понравилось.

Предполагаемый дизайн iPhone 17 Pro.
Источник: Реальное время

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