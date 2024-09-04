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Сегодня, 18:55

Появилось первое видео с PS5 Pro

Евгения Воскресенская
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В сети опубликовали видео с PlayStation 5 Pro — на нем представлен фанатский рендер будущей консоли. Изображение делает полный оборот вокруг своей оси, так что рассмотреть внешний вид устройства можно практически с любого ракурса.

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3D-визуализация подготовлена графическим дизайнером Джузеппе Спинелли на основе последних утечек информации. Судя по видео, внешне будущая консоль практически не отличается от PS5 — разве что в дизайн добавили три черные полосы.

Предполагается, что официально устройство представят уже в сентябре. Будет ли внешний вид PS5 Pro соответствовать заявленной 3D-модели, покажет время.

Источник: TG-канал TechnoHub Media
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