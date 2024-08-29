Появилось видео освобождения Павла Дурова из-под стражи

РИА Новости опубликовало в своем Telegram-канале видео выхода основателя Telegram Павла Дурова из здания суда в Париже после освобождения из-под стражи.

39-летний предприниматель после заседания длительностью более 8 часов спешно вышел из заседания и сел в автомобиль. Он вышел не через центральный выезд, где собрались журналисты, а через боковые ворота. На нем были надеты кепка и солнцезащитные очки.

Ранее стало известно, что Дуров был взят под судебный надзор и может быть освобожден из-под стражи за залог в размере 5 миллионов евро. Ему запрещено покидать территорию Франции.

24 августа Дуров был задержан правоохранительными органамиФранции. Его обвиняют в терроризме, наркоторговле, мошенничестве и отмывании денег. Сообщалось, что миллиардер предстанет перед судом как гражданин Франции — у него есть паспорт этой страны. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

В среду, 28 августа, в Интернете стала распространяться информация о том, что Дурова отпустили в Париже прямо в зале суда, однако она оказалась фейком.