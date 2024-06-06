Представлен автомобиль LADA Iskra — он не будет стоить больше 1,5 млн рублей

«Автоваз» представил новую линейку автомобилей — Лада Искра.

LADA Iskra. Фото Соцсети

Искра заменит модель LADA Granta, которую снимут с производства в ближайшие пять лет, а пока они будут выпускаться параллельно.

LADA Iskra. Фото Соцсети

В линейку «Искры» войдут три кузова — седан, универсал и кросс-универсал. Автомобиль будут оснащать двумя вариантами двигателя мощностью 90 л. с. и 106 л. с. и тремя вариантами трансмиссии: пяти- и шестиступенчатыми механическими коробками передач и вариатором. Точные габариты и прочие технические характеристики новинки пока не раскрывают.

Цена «Искры» будет начинаться от 1 млн рублей и не будет превышать 1,5 млн рублей. Планируется запустить серийное производство авто в начале 2025 года.