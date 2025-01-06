Представлены наушники со встроенным в них переводчиком

Прощайте, языковые барьеры: китайская компания Timekettle презентовала революционные наушники W4 Pro. Устройство умеет переводить разговоры в реальном времени — не только вживую, но и по аудио- и видеосвязи.

При переводе возникает задержка в несколько секунд, зато встроенный ИИ подготовит краткий конспект разговора. Пока что устройство поддерживает 40 языков, в том числе русский.

Наушники уже можно приобрести по цене 449 долларов (около 45 000 рублей), однако о появлении на российском рынке пока что ничего не известно.