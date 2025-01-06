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Сегодня, 22:00

Представлены наушники со встроенным в них переводчиком

Евгения Воскресенская
Наушники W4 Pro.
Фото Timekettle
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Прощайте, языковые барьеры: китайская компания Timekettle презентовала революционные наушники W4 Pro. Устройство умеет переводить разговоры в реальном времени — не только вживую, но и по аудио- и видеосвязи.

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При переводе возникает задержка в несколько секунд, зато встроенный ИИ подготовит краткий конспект разговора. Пока что устройство поддерживает 40 языков, в том числе русский.

Наушники уже можно приобрести по цене 449 долларов (около 45 000 рублей), однако о появлении на российском рынке пока что ничего не известно.

Наушники W4 Pro.
Фото Timekettle
Источник: Hi-tech.mail.ru
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