Презентация не помогла — интерес к iPhone 16 сравнительно невелик

Apple сдает позиции — выход новых устройств больше не привлекает такого же внимания, как раньше. В сентябре Google зафиксировал минимальное количество поисковых запросов, посвященных iPhone 16. Такого показателя не было со времен 2007 года, когда Джобс представил первый «яблочный» смартфон.

Пик просмотров пришелся на 2013-й, в котором состоялась презентация iPhone 5C и 5S. Несмотря на удручающие поисковые показатели, предзаказы новых айфонов в России выросли в 3 раза, если сравнивать с прошлым годом.