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Сегодня, 14:50

Процессор, дисплей, камера: что нового будет в iPhone SE 4

Евгения Воскресенская
Фото Так iPhone SE выглядит сейчас
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Apple заказала OLED-дисплеи у компаний BOE и LG Display — видимо, предназначаться эти поставки будут для iPhone SE 4. Предыдущие модели в линейке SE были оснащены экранами LCD. Это значит, что новое устройство сможет похвастаться лучшей контрастностью и яркостью цветов.

Обложка. В новой версии iPhone SE будет ИИ, но не будет кнопки Home

Также iPhone SE 4 будет выглядеть современнее, чем его предшественник — за основу возьмут дизайн 14-го айфона. Экран «вырастет» до 6,1 дюйма, а камера получит 48 Мп. Устройство будет оснащено 8 Гб оперативной памяти и мощным процессором A18, который есть у новейшей модели iPhone.

Фото iPhone SE 4 будет больше похож на iPhone 14.
Источник: TG-канал Apple News

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