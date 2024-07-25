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Сегодня, 14:00

Программисты из России больше не богачи? Зарплата специалистов падает, несмотря на дефицит кадров

Владислав Шалганов
Корреспондент
Kung Fury.
Фото Соцсети
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В первом полугодии 2024 года средняя зарплата айтишников снизилась на 15-25 процентов по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Падение зарплат связано с двумя факторами: с тем, что после ухода иностранных компаний программисты вынуждены искать другое место работы и соглашаться на зарплату ниже рынка, и с тем, что отрасль пытается снизить затраты на зарплатный фонд, привлекая работников без опыта.

Дефицит IT-сотрудников, кстати, никуда не пропал. Только в сфере информационной безопасности нехватка сотрудников выросла до 55 процентов.

Источник: TG-канал Двач
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