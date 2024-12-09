Прощай, Telegram? В России заговорили о запрете использовать мессенджеры

Минцифры предложило ограничить использование иностранных мессенджеров в России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, «знакомый с положениями законопроекта».

О личной переписке можно не беспокоиться: если закон будет принят, ограничения коснутся только сотрудников маркетплейсов и сервисов доставки, служащих Банка России, сотрудников кредитных организаций, а также госслужащих и работников операторов связи.

Все они смогут писать физлицам только после прохождения идентификации в ЕСИА — Единой системе идентификации и аутентификации.

Запрет предлагают ввести с 1 сентября 2026 года. Под ограничения попадают следующие мессенджеры:

• Telegram

• WhatsApp

• Discord

• Microsoft Teams

• Snapchat

• Viber

• WeChat