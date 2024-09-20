Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 15:30

Провайдеры устали от замедления YouTube и отправили жалобу в ФАС

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Ассоциация операторов связи «Ростелесеть» обратилась с жалобой в ФАС. Замедление YouTube происходит неравновмерно, что приводит к дискриминации операторов проводного интернета — такова суть обращения.

Также, по мнению провайдеров, замедление YouTube нелегально, ведь официально площадку никто не запрещал, а проблемы с самым популярным видеохостингом подталкивают многих пользователей к смене оператора. Провайдеры просят ФАС принять меры для устранения нарушения.

Обложка. В неполадках Discord виноватым может быть Роскомнадзор

Антимонопольная служба подтвердила получение обращения. У представителей ФАС есть месяц на его рассмотрение, но срок могут продлить еще на два месяца.

Источник: РБК

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В результате нападения на офис Wildberries погиб сотрудник охраны
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Получает поздравления от Ротенберга, считает голы до рекорда Гретцки и отказывается играть до старости. Что происходит с Александром Овечкиным на 39-летие
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Корейские чиновники ущемляют Виктора Ана из-за выступления за Россию
Захарова сообщила о наличии данных по концлагерям ВСУ в российском приграничье
Сегодня
Вчера
Неделя