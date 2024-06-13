Р-ФОН, новый российский смартфон, протестировали в лаборатории

Р-ФОН, новый российский смартфон от компании, прошел тестирование в лаборатории «МегаФона». В ходе тестов проверялись самые разные функции — операционной системы, мобильной связи, Bluetooth и так далее. Все проверки завершились успешно.

Дата начала продаж Р-ФОНа пока неизвестна, но его цена не должна превышать 40 тысяч рублей. Представители производителя надеются, что новый смартфон не только станет доступной альтернативой для российского рынка, но и будет значительно превосходить аналогичные смартфоны из других стран.