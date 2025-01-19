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Сегодня, 13:40

Раскрыта дата выхода PlayStation 6

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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PlayStation 6 может появиться в продаже раньше, чем ожидалось, — об этом сообщил известный инсайдер Kepler L2. По его словам, ориентироваться стоит на 2027 год. Поскольку Sony задержалась с выходом пятой «прошки», фанаты начали опасаться, что на этот раз PS6 придется ждать дольше обычного.

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Сейчас известно, что новая консоль будет работать на чипе от AMD, первые тесты которого пройдут в конце этого года. PlayStation 6 должна превзойти все консоли предыдущего поколения, обеспечив более быструю работу и более плавный игровой процесс.

Источник: DTF
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