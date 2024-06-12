Раскрыты характеристики новых видеокарт NVIDIA — RTX 5060 разочаровывает

Известный инсайдер под ником kopite7kimi поделился некоторыми характеристиками нового поколения видеокарт NVIDIA. Точнее, речь идет о спецификациях, которые не соотносены с конкретными моделями видеокарт. Но поскольку речь идет о похожих названиях чипов, то можно приблизительно соотнести характеристики с новыми моделями:

RTX 5090: GB202 12х8 512-bit GDDR7 — 192 блока SM, 24 576 ядер CUDA

RTX 5080: GB203 7х6 256-bit GDDR7 — 84 блока SM, 10 572 ядра CUDA

RTX 5070: GB205 5х5 192-bit GDDR7 — 50 блоков SM, 6400 ядер CUDA

RTX 5060 Ti: GB206 3х6 128-bit GDDR7 — 36 блоков SM, 4608 ядер CUDA

RTX 5060: GB207 2х5 128-bit GDDR6 — 20 блоков SM, 2560 ядер CUDA

Сильнее всего разочаровывает «народная» RTX 5060 — она не получит новой памяти GDDR7, а количество ядер CUDA в ней даже меньше, чем в RTX 4060, — 2560 против 3072. Зато старшая модель выделяется 512-битной шиной памяти и значительно возросшим количеством ядер.