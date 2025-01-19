Раскрыты лучшие смартфоны до 30 тысяч рублей

Сегодня, 20:10
Назван топ-7 недорогих смартфонов с хорошими характеристиками — эти гаджеты не стыдно взять с собой или купить в подарок. В подборку попали устройства, которые вышли за последние пару лет и получили высокие оценки от пользователей. Все телефоны можно найти менее, чем за 30 тысяч рублей.
Экран: 6,8 дюйма, AMOLED, 2436x1080, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 8 Гб оперативной / 256 Гб встроенной
Камеры: 50 Мп + 2 Мп + 0,08 Мп, фронтальная — 50 Мп
Аккумулятор: 5000 мАч
Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, 2652x1200, 120 Гц
Процессор: Qualcomm Snapdragon 6 Gen1
Память: 8 Гб оперативной / 256 Гб встроенной
Камеры: 108 Мп + 5 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп
Аккумулятор: 5800 мАч
Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2400x1080, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99-Ultra
Память: 12 Гб оперативной / 512 Гб встроенной
Камеры: 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп
Аккумулятор: 5000 мАч
Экран: 6,78 дюйма, AMOLED, 2436x1080, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99 Ultimate
Память: 8 Гб оперативной / 256 Гб встроенной
Камеры: 108 Мп + 2 Мп + 2 Мп, фронтальная — 32 Мп
Аккумулятор: 5000 мАч
Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, 2400x1080, 120 Гц
Процессор: MediaTek Dimensity 7300
Память: 12 Гб оперативной / 256 Гб встроенной
Камеры: 50 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп
Аккумулятор: 5000 мАч
Экран: 6,67 дюйма, AMOLED, 2400x1080, 120 Гц
Процессор: MediaTek Helio G99-Ultra
Память: 12 Гб оперативной / 512 Гб встроенной
Камеры: 200 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальная — 16 Мп
Аккумулятор: 5000 мАч
Экран: 6,5 дюйма, AMOLED, 2340х1080, 120 Гц
Процессор: Samsung Exynos 1280
Память: 6 Гб оперативной / 128 Гб встроенной
Камеры: 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп, фронтальная — 13 Мп
Аккумулятор: 5000 мАч