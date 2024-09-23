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Сегодня, 19:04

В X (Musk) Empire опубликовали ребус дня на 23-24 сентября

Евгения Воскресенская
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В кликере X Empire появился новый ребус на 23-24 сентября 2024 года.

Пока «Хомяк» продолжает купаться в лучах ненависти, кликер X Empire еще может приятно удивить в будущем — его листинг запланирован на начало октября.

Ребус дня в X Empire на 23-24 сентября.

Сегодня ответом на ребус дня стало слово Volatility.

Что такое ребус дня в X Empire

Это ежедневная головоломка, в основе которой лежит слово, загаданное с помощью комбинации визуальных образов и символов английского алфавита.

Как ввести ребус дня в X Empire

Разгаданное слово требуется ввести в поле под ребусом. Чтобы открыть его, нужно выполнить несколько шагов: запустить кликер, выбрать вкладку «Задачи» внизу экрана, найти в открывшемся списке «Ребус дня» и нажать на него.

За участие в активности предусмотрена награда — количество полученных монет будет зависеть от уровня аккаунта. Пользователи, не добравшиеся до 4-го уровня, не смогут участвовать в аирдропе.

Обложка. В Musk Empire (X Empire) выпустили комбо на 23-24 сентября

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