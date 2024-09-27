В X (Musk) Empire нашлась разгадка ребуса дня на 27-28 сентября

В кликере X Empire появился ответ на ребус дня на 27-28 сентября.

Ребус дня — одна из нескольких активностей, которые помогают быстрее раскрутить виртуального Маска. Он должен быть не ниже 4-го уровня, иначе про аирдроп можно забыть.

Ребус дня в X Empire на 27-28 сентября.

Сегодняшнюю награду можно забрать за слово Capital.

Что такое ребус дня в X Empire

Это слово на английском языке, которое зашифровано с помощью изображений и дополнительных символов. За правильный ответ игрок получает внутриигровую валюту — точное количество монет будет зависеть от того, насколько крут ваш аккаунт. Слово меняется каждый день в 19.00 по мск.

Как ввести ребус дня в X Empire

В стартовом меню приложения вы увидите вкладку «Задачи» — она располагается в нижнем правом углу. Вам откроется список действий. Среди предложенных вариантов нужно найти «Ребус дня».

30 сентября дается последний шанс вложиться в прокачку аккаунта. После этого разработчики начнут подсчитывать количество токенов.