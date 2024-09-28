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Сегодня, 19:04

В X (Musk) Empire обнаружилась разгадка ребуса на 28-29 сентября

Евгения Воскресенская
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Ответ на ребус дня в кликере X Empire на 28-29 сентября уже распространили.

Листинг X Empire на подходе! А пока стоит приложить как можно больше усилий, чтобы ваш аккаунт выгодно отличался от остальных. 4-ый уровень персонажа в игре — это требуемый разработчиками минимум, который позволит получить токены.

Ребус дня в X Empire на 28-29 сентября.

Сегодня в поле с ответом вбиваем слово Dividend

Что такое ребус дня в X Empire

Это загаданное с помощью пары изображений и других символов слово на латинице. Тем, кто сможет расшифровать ребус, на счет в игре поступит внутриигровая валюта, размер которой рассчитывается индивидуально. Монетки можно вложить в раскрутку аккаунта. Обновляется ребус с 19:00 по московскому времени.

Как ввести ребус дня в X Empire

Делается это очень быстро: нужно нажать на кнопку «Задачи» в нижней панели главного меню, затем отыскать в списке «Ребус дня» — ну и ввести слово в поле с ответом. Не забывайте, что майнинг продлится всего лишь до конца сентября.

Обложка. Комбо в Musk Empire (X Empire) на 28-29 сентября рассекречено

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