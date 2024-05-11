Реклама нового iPad вызвала скандал — Apple пришлось извиняться

Совсем недавно Apple презентовала новые модели iPad, сопроводив это рекламным роликом, который с тех пор вызвал немало осуждения.

В нем гидравлический пресс сжимает музыкальные инструменты, шахматы, аркадные автоматы и другие предметы, пока из их обломков не появляется iPad.

Теоретически ролик должен был подчеркнуть тонкость и многофункциональность планшета и напомнить о вирусных роликах с гидравлическими прессами. Но многие восприняли это иначе — как неуважение к искусству и его традиционным инструментам в противовес технологиям.

В настоящий момент у ролика 26 тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков на YouTube, а многие журналисты раскритиковали его появление. В результате Apple пришлось извиниться и заявить, что эту рекламу не будут показывать по телевидению.