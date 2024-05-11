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Сегодня, 16:50

Реклама нового iPad вызвала скандал — Apple пришлось извиняться

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Apple
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Совсем недавно Apple презентовала новые модели iPad, сопроводив это рекламным роликом, который с тех пор вызвал немало осуждения.

В нем гидравлический пресс сжимает музыкальные инструменты, шахматы, аркадные автоматы и другие предметы, пока из их обломков не появляется iPad.

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Теоретически ролик должен был подчеркнуть тонкость и многофункциональность планшета и напомнить о вирусных роликах с гидравлическими прессами. Но многие восприняли это иначе — как неуважение к искусству и его традиционным инструментам в противовес технологиям.

В настоящий момент у ролика 26 тысяч лайков и 46 тысяч дизлайков на YouTube, а многие журналисты раскритиковали его появление. В результате Apple пришлось извиниться и заявить, что эту рекламу не будут показывать по телевидению.

Источник: DTF
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