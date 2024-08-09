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Сегодня, 21:25

Роскомнадзор ищет серверы Google на территории России

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
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Подведомственная Роскомнадзору организация потребовала у российских операторов связи раскрыть местонахождение серверов Google.

Известно, что на территории страны существует целая сеть под названием Google Global Cache — она обеспечивает быстрый доступ к видео.

Роскомнадзор так и не пояснил, для чего нужна эта информация. В пресс-службе ограничились замечанием о нарушении закона со стороны Google, добавив, что «такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса».

По мнению некоторых экспертов, компания может лишиться своих серверов в рамках процедуры банкротства московского офиса. Такой поворот событий точно повлияет на качество работы YouTube.

Источник: Forbes
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