Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 17:00

Роскомнадзор опроверг слухи о восстановлении работы YouTube

Евгения Воскресенская
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Вчера в СМИ распространилась новость о том, что YouTube заработал в прежнем режиме, по крайней мере на мобильных устройствах. Многие ссылались на сервис GlobalCheck — якобы он показывает, что YouTube без проблем запускается у пользователей всех мобильных операторов.

Сегодня эти слухи получили официальное опровержение. «Изменений в качестве работы видеосервиса YouTube не наблюдается», — указано на сайте подведомственного Роскомнадзору Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

YouTube. Путин помог? YouTube начал работать без замедления на смартфонах

Как оказалось, GlobalCheck показывает не качество работы того или иного сервиса, а доступность IP-адресов и сайтов.

ЦМУ ССОП прокомментировал слухи о YouTube.
Источник: portal.noc.gov.ru

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
163 пациента обратились к врачу после отравления в Новочебоксарске
Ослабленный наркотиками и болезнями 58-летний Майк Тайсон снова выходит на ринг — ему так нужны деньги?!
Раньери возглавил «Рому» в третий раз
Московскую квартиру Касьянова за 700 млн призвали изъять в пользу государства
«Санкт-Паули» объявил об уходе из соцсети Х из-за политики Илона Маска
Китай наращивает экономику в ожидании торговой войны с Трампом. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя