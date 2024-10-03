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Сегодня, 15:35

Россияне активно скупают PlayStation 5 Pro за 130 000 рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
PS 5 Pro.
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Многие ждали, что высокая стоимость PlayStation 5 Pro отпугнет потенциальных покупателей. Особенно часто в этих разговорах фигурировало предложение от «М.Видео» — сеть предлагала новую консоль за баснословные 130 тысяч рублей. Однако похоже, что желающих потратить деньги нашлось немало.

Обложка. В «М.Видео» рассказали, почему PS5 Pro стоит 130 тысяч рублей

Все та же «М.Видео — Эльдорадо» рассказала о том, что за первую неделю количество предзаказов «прошки» в три раза превысило ожидаемые результаты. Правда, конкретных цифр представители компании не назвали, но заметили, что на PS5 Pro пришлась сразу четверть всех продаж PlayStation 5 в магазинах сети.

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