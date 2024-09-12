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Сегодня, 14:25

Россияне остались без Miro и ClickUp — виноваты санкции

Евгения Воскресенская
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Сегодня множество популярных зарубежных сервисов прекратили работать в России из-за новых санкций со стороны США. В их число входят платформы ClickUp, Notion и Miro, получившие широкое распространение в IT.

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Только этими названиями печальный список не ограничивается — наш регион покинули конструктор сайтов Wix, платформа для дизайнеров Recraft и другие сервисы. Впрочем, мессенджеров, соцсетей и видеоигр ограничения со стороны американского государства не коснулись — по крайней мере, пока.

Источник: ТАСС

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