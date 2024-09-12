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Сегодня, 17:10

Россияне смогут предзаказать PlayStation 5 Pro одновременно со всем миром

Евгения Воскресенская
Фото PlayStation
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Сеть магазинов «М.Видео-Эльдорадо» обещает открыть предзаказы на PlayStation 5 Pro уже 26 сентября. Таким образом, россияне смогут забронировать приставку одновременно с остальным миром. К покупке будет прилагаться официальная гарантия сроком на 12 месяцев.

PS&nbsp;5 Pro. 700 долларов и без дисковода? PlayStation 5 Pro вызвала волну хейта

Сколько будет стоить PS5 Pro, пока не раскрывается. Сервис CDEK, например, предлагает доставить новинку из ОАЭ за 99 692 рубля — это почти 1090 долларов. Сейчас заявленная цена для США — 700 долларов. Это значит, что россиянам предстоит переплатить примерно в полтора раза.

Источник: ixbt.com

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