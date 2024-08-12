Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

Сегодня, 15:25

Российские блогеры на YouTube окончательно останутся без рекламы

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото vk.com/kuplinovplay
Telegram Дзен

Сервис Google AdSense прекратит работать с пользователями из России. В первую очередь с этим столкнутся владельцы каналов YouTube, которые теперь не смогут монетизировать даже просмотры из-за рубежа. Впрочем, они смогут получить выплаты за июль этого года, если набралось достаточно денег.

Гугл. Роскомнадзор ищет серверы Google на территории России

Многие предполагают, что причиной для этого стало замедление YouTube. И дело не в мести — просто многие россияне стали пользоваться VPN и снова стали видеть рекламные ролики, которые приносили российским блогерам заработок. Очевидно, эта ситуация не устраивала Google.

3
0
Читайте также
Легкоатлетка Самитова-Галкина вспомнила свою победу на Олимпиаде в Пекине
Сербские фанаты вывесили на Олимпиаде российский флаг
Мошенники начали тестировать новую схему с «Госуслугами» и «Госключом»
Не сидите строго: в мордовской колонии чествовали криминального авторитета
В Петербурге задержали подозреваемых в нанесении девушке 100 ножевых ранений
В одной из мордовских колоний заключенные устроили банкет
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Когда выйдет iPhone 16? Новые смартфоны покажут уже в сентябре