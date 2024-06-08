Российский аналог YouTube покажут уже в июне

Антон Горелкин, депутат Госдумы и председатель регионального общественного центра интернет-технологий, рассказал, что российский аналог YouTube представят уже в июне. Депутат признал, что российских видеосервисов вроде Rutube существует достаточно, но, по его словам, они конкурируют в первую очередь друг с другом, а не с YouTube.

Именно с этого видеохостинга будет скопирован интерфейс отечественной новинки — и Горелкин не видит в этом ничего плохого: «Интерфейс узнаваемый и удобный. Главное, чтобы работал не хуже».