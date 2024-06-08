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Сегодня, 13:25

Российский аналог YouTube покажут уже в июне

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото https://vk.com/antongorelkin
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Антон Горелкин, депутат Госдумы и председатель регионального общественного центра интернет-технологий, рассказал, что российский аналог YouTube представят уже в июне. Депутат признал, что российских видеосервисов вроде Rutube существует достаточно, но, по его словам, они конкурируют в первую очередь друг с другом, а не с YouTube.

YouTube. Российский аналог YouTube могут показать уже этим летом

Именно с этого видеохостинга будет скопирован интерфейс отечественной новинки — и Горелкин не видит в этом ничего плохого: «Интерфейс узнаваемый и удобный. Главное, чтобы работал не хуже».

Источник: dailystorm.ru
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