Росстат потратил 9 млрд рублей на планшеты, которые не пригодились

Счетная палата раскритиковала Росстат за неэффективное использование закупленных планшетов, сообщают «Известия».

В 2011-2020 годах было закуплено 392 тысячи планшетов на сумму 9,2 миллиарда рублей. Из них сотрудники Росстата использовали только 18 тысяч, что составляет всего 5% устройств. Оставшиеся планшеты до сих пор пылятся на складах.

Гаджеты закупались в основном для переписи населения и проведения опросов, причем часть из них безнадежно устарела.

В пресс-службе Росстата уточнили, что некоторые планшеты будут переданы образовательным учреждениям, другие — социальным и благотворительным организациям. Наконец, часть планшетов отправят в государственные органы.