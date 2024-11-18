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Сегодня, 14:48

«Ростелеком» отрицает замедление YouTube в России

Евгения Воскресенская
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В «Ростелекоме» заявили, что технических ограничений YouTube со стороны компании не было. Нестабильная работа сервиса связана с отказом Google обновлять оборудование для кэширования контента (Google Global Cache) в нашей стране, пояснили представители «Ростелекома».

YouTube. Роскомнадзор опроверг слухи о восстановлении работы YouTube

Из сказанного выше напрашивается вывод: замедлением YouTube в России никто не занимается, а текущие проблемы с видеохостингом — результат действий (или бездействия) компании Google. Все бы хорошо, только ранее Роскомнадзор уже подтвердил, что меры в отношении YouTube все-таки принимались.

Источник: ТАСС

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