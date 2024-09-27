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Сегодня, 13:45

RTX 5090 будет обладать «чудовищной» мощностью

Евгения Воскресенская
Фото NVIDIA
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Инсайдеры раскрыли характеристики новых флагманских видеокарт NVIDIA. По слухам, RTX 5090 окажется на 30 процентов мощнее своей предшественницы.

Также она получит 32 Гб памяти, 600 Вт энергопотребления и расширенную разрядность шины — с 384 до 512 бит.

Что касается видеокарты помладше — RTX 5080, то ее улучшения не так впечатляют. Количество CUDA-ядер увеличится с 9728 до 10 752, а вот объем памяти составит прежние 16 Гб, изменится только ее тип — с GDDR6X на GDDR7.

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Разрыв производительности между RTX 5090 и RTX 5080 в этот раз будет значительно больше, чем в предыдущем поколении, — фактически в два раза. В продаже видеокарты появятся в течение 2025 года.

Источник: Газета.Ru

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