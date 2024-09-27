RTX 5090 будет обладать «чудовищной» мощностью

Инсайдеры раскрыли характеристики новых флагманских видеокарт NVIDIA. По слухам, RTX 5090 окажется на 30 процентов мощнее своей предшественницы.

Также она получит 32 Гб памяти, 600 Вт энергопотребления и расширенную разрядность шины — с 384 до 512 бит.

Что касается видеокарты помладше — RTX 5080, то ее улучшения не так впечатляют. Количество CUDA-ядер увеличится с 9728 до 10 752, а вот объем памяти составит прежние 16 Гб, изменится только ее тип — с GDDR6X на GDDR7.

Разрыв производительности между RTX 5090 и RTX 5080 в этот раз будет значительно больше, чем в предыдущем поколении, — фактически в два раза. В продаже видеокарты появятся в течение 2025 года.