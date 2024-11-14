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Сегодня, 13:34

Apple согласилась? Российские приложения могут появиться на iPhone

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
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Иностранные компании больше не смогут ограничивать установку российских приложений на мобильных устройствах — соответствующий законопроект уже поддержали в Госдуме. Если все пойдет по плану, закон вступит в силу до конца осенней сессии, сообщил депутат Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

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Это значит, что владельцы айфонов смогут скачивать и устанавливать российские приложения на свои телефоны. «Хочу отдельно подчеркнуть, что ни о каком запрете продажи iPhone в России и речи быть не может», — отметил Горелкин. Самое суровое наказание, которое может понести Apple за нарушение этого закона, сводится к штрафу.

Впрочем, скорее всего, обойдется и без этого — по словам Горелкина, компания намерена уступить требованиям России.

Источник: Ведомости

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