«Сами довели» — Мизулина высказалась о замедлении YouTube

Екатерина Мизулина прокомментировала новости о возможном отключении YouTube. Глава «Лиги безопасного Интернета» пояснила, что пока рано говорить о закрытии площадки. Скорее стоит ожидать замедления трафика — новый стиль работы YouTube Мизулина сравнила со стилем президента США Байдена.

Ответственность за происходящее она возлагает на плечи Google: компания «сама все довела в России до этой точки». По мнению Мизулиной, Google должна была позаботиться об открытии официальных представительств и о строительстве дата-центров на территории нашей страны.