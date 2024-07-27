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Сегодня, 19:55

«Сами довели» — Мизулина высказалась о замедлении YouTube

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Соцсети Екатерины Мизулиной, Telegram
Telegram Дзен

Екатерина Мизулина прокомментировала новости о возможном отключении YouTube. Глава «Лиги безопасного Интернета» пояснила, что пока рано говорить о закрытии площадки. Скорее стоит ожидать замедления трафика — новый стиль работы YouTube Мизулина сравнила со стилем президента США Байдена.

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Ответственность за происходящее она возлагает на плечи Google: компания «сама все довела в России до этой точки». По мнению Мизулиной, Google должна была позаботиться об открытии официальных представительств и о строительстве дата-центров на территории нашей страны.

Источник: https://t.me/ekaterina_mizulina
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