Samsung Galaxy S25 Ultra не понравится любителям ярких цветов

Энтузиаст под ником Technizo Concept опубликовал рендеры Samsung Galaxy S25 Ultra. Изображения не являются официальными — они были созданы на основе недавних слухов. Благодаря рендерам фанаты могут получить примерное представление о внешнем виде будущего устройства.

На изображениях смартфон показан в четырех цветах: «титановый серый», «титановый черный», «титановый синий» и «титановый серебряный». Но вот незадача: все они довольно приглушенные.

Вполне возможно, компания добавит что-то помимо базовых оттенков. Если нет, это станет разочарованием для любителей ярких красок — благо есть чехлы на любой вкус и цвет.

Фото X.com

Фото X.com