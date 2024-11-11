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Сегодня, 16:07

Samsung Galaxy S25 Ultra не понравится любителям ярких цветов

Евгения Воскресенская
Фото X.com
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Энтузиаст под ником Technizo Concept опубликовал рендеры Samsung Galaxy S25 Ultra. Изображения не являются официальными — они были созданы на основе недавних слухов. Благодаря рендерам фанаты могут получить примерное представление о внешнем виде будущего устройства.

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На изображениях смартфон показан в четырех цветах: «титановый серый», «титановый черный», «титановый синий» и «титановый серебряный». Но вот незадача: все они довольно приглушенные.

Вполне возможно, компания добавит что-то помимо базовых оттенков. Если нет, это станет разочарованием для любителей ярких красок — благо есть чехлы на любой вкус и цвет.

Фото X.com
Фото X.com
Фото X.com
Источник: iXBT

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