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Сегодня, 15:32

Самые популярные пароли оказались самыми ненадежными

Евгения Воскресенская
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123456 — это не считалочка, а самый популярный в мире пароль. Удивлены? Сервис-менеджер паролей NordPass обнародовал список паролей, которые пользователи из 44 стран используют чаще всего.

В топ вошли и другие пароли, которые можно назвать мечтой любого взломщика: «123123», «12345678», «123456789», «password», «qwerty123», «qwerty1», «111111», «secret» и другие. Более 3 миллионов человек посчитали набор цифр «123456» достаточно надежным, чтобы защитить свои аккаунты от взлома.

Предметом анализа стали пароли, которые уже были украдены, что неудивительно, учитывая степень их надежности.

Рейтинг самых популярных паролей.
Фото nordpass.com
Источник: Фонтанка.ру

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