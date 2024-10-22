Сайты российских судов до сих пор не работают — виноваты хакеры

Сайты многих российских судов не работают уже пару недель из-за хакерской атаки. Доступ обещали восстановить к 18 октября, однако никаких изменений пока не наблюдается.

Прогнозы специалистов неутешительны: сайты смогут заработать только к Новому году или даже позже. Хакерская атака оказалась настолько серьезной, что сейчас российские власти заказывают новые серверы из Китая.

Это мешает судопроизводству и осложняет жизнь адвокатам и их клиентам. Первым приходится по любому поводу отправляться в суд лично, а вторым — оплачивать издержки.

Сбой не затронул сайты арбитражных и московских судов — у тех и других отдельные домены.