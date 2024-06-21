Секретный шифр и набор комбо-карт в Hamster Kombat на 21-22 июня

Сегодня, 22:30
Секретный шифр азбуки Морзе и набор из трех комбо-карт для Hamster Kombat на 21-22 июня в одном месте. Шифр будет действовать до 22 июня и обновится в 15:00 мск. А секретный шифр нужно ввести до 22 июня, до 22:00 по мск.
Всего за день можно заработать до 6 миллионов монет: шифр принесет 1 миллион внутриигровых монет, а набор из трех комбо-карт подарит 5 миллион монет.
Staking — находится в разделе Markets.
YouTube Gold Button — находится в разделе Specials.
Licence Bangladesh — находится в разделе Legal.
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