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Сегодня, 13:05

Стали известны цены на iPhone 16, Apple Watch Series 10 и AirPods 4 в России

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Компания МТС раскрыла начальные цены на iPhone 16, iPhone 16 Pro и другие новинки от Apple в России:

iPhone 16 128 гб — 114 990 рублей
iPhone 16 256 гб — 129 990 рублей
iPhone 16 512 гб — 159 990 рублей

iPhone 16 Plus 128 гб — 134 990 рублей
iPhone 16 Plus 256 гб — 149 990 рублей
iPhone 16 Plus 512 гб — 179 990 рублей

iPhone 16 Pro 128 гб — 154 990 рублей
iPhone 16 Pro 1 тб — 229 990 рублей

iPhone 16 Pro Max — 194 990 рублей
iPhone 16 Pro Max 1 тб — 254 990 рублей

Apple Watch Series 10 — 54 990 рублей
Apple Watch Ultra 2 — 109 990 рублей

AirPods 4 — 19 990 рублей
AirPods Max — 79 990 рублей

В МТС ожидают, что спрос на iPhone 16 значительно превысит таковой на предыдущую модель. Мы, в свою очередь, можем ожидать, что спустя всего несколько месяцев цены значительно упадут — как это произошло с iPhone 15.

Источник: РИА Новости

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