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Сегодня, 12:40

Скоро можно будет поговорить со своей кошкой — в этом поможет искусственный интеллект

Евгения Воскресенская
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В последние годы появляется все больше стартапов, помогающих владельцам животных понимать своих питомцев. Прямо сейчас ученые исследуют выражения и язык тела кошек во время общения с людьми.

По словам исследователей, больше всего в этом помогает искусственный интеллект — благодаря ему можно категоризировать большие объемы данных вроде положения ушей, тональности мяуканья и т. д.

X3 Pet Air Purifier. Xiaomi выпустила очиститель воздуха, собирающий шерсть за питомцами

Поэтому в ближайшем будущем проекты вроде Zoolingua смогут превзойти существующие сейчас «переводчики» с языка животных вроде приложения MeowTalk.

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