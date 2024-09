Слухи подтвердились — PS5 Pro будет на 45 процентов быстрее обычной PS5

Сегодня состоялась техническая презентация PlayStation 5. Как и ожидалось, на ней представили долгожданную Pro-версию консоли. И слухи оправдались. Графический процессор PS5 Pro будет мощнее, чем в оригинальной консоли, на 45%. Рейтресинг улучшится (теперь Hogwart's Legacy выглядит еще лучше) — а за апскейлинг будет отвечать собственный алгоритм PSSR.

Теперь разработчики смогут достигать уровня детализации как в режиме «Качество», совмещая такую картинку с 60 FPS из режима «Производительность» — это продемонстрировали на примерах игр вроде The Last of Us 2 и Spider-Man 2.

Новинка поступит в продажу 7 ноября по цене в 699,99 доллара (примерно 64 тысячи рублей) или 799,99 евро (примерно 80 тысяч рублей). Можно ожидать, что российские цены стартуют с отметки в 90-100 тысяч и постепенно снизятся до ~85 тысяч рублей.