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Сегодня, 20:15

Смарт-кольцо от Xiaomi научится менять размер под пальцы владельца

Евгения Воскресенская
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Xiaomi планирует выпустить на рынок смарт-кольцо, которое сможет подстраиваться под любые пальцы. Кольцо будет сжиматься и разжиматься благодаря эластичному материалу и пружине.

Универсальный размер не единственное достоинство нового гаджета. Кольцо сможет считывать пульс, количество шагов и уровень кислорода в крови. Также устройство будет поддерживать сотовую связь, Wi-Fi, NFC и обзаведется датчиком освещенности и встроенной памятью.

Обложка. Новое устройство от Xiaomi вытеснит микроволновые печи с рынка

Пока нет даже приблизительной информации о дате появления устройства на рынке. Компания оформила патент на кольцо совсем недавно — этой осенью.

Внешний вид устройства на предварительном чертеже.
Фото ITHome
Источник: hi-tech.mail.ru

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