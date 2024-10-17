Смарт-кольцо от Xiaomi научится менять размер под пальцы владельца

Сегодня, 20:15
Xiaomi планирует выпустить на рынок смарт-кольцо, которое сможет подстраиваться под любые пальцы. Кольцо будет сжиматься и разжиматься благодаря эластичному материалу и пружине.
Универсальный размер не единственное достоинство нового гаджета. Кольцо сможет считывать пульс, количество шагов и уровень кислорода в крови. Также устройство будет поддерживать сотовую связь, Wi-Fi, NFC и обзаведется датчиком освещенности и встроенной памятью.
Пока нет даже приблизительной информации о дате появления устройства на рынке. Компания оформила патент на кольцо совсем недавно — этой осенью.