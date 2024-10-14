Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Гаджеты
Главная
Техно
Гаджеты

14 октября, 20:57

Sony PlayStation 5 признана экспертами лучшей консолью для покупки

Евгения Воскресенская
Фото Freepik
Telegram Дзен

Эксперты ресурса TechRadar составили топ-7 консолей, которые достойны покупки в 2024 году. Лучшей игровой приставкой названа Sony PlayStation 5, главное преимущество которой — мощное железо и большое количество эксклюзивных игр.

За ней следует Xbox Series X — она славится оптимальным сочетанием мощности и производительности, а также удобным сервисом по подписке Xbox Game Pass. Третье место отдали менее мощной Xbox Series S за ее способность поддерживать те же игры, что и Xbox Series X, только в меньшем разрешении и за меньшую цену.

Xbox Series X (слева) и&nbsp;Xbox Series S. PlayStation 5 — деньги на ветер? 5 причин, почему Xbox Series лучше

Следующей в списке идет Nintendo Switch OLED, которую хвалят за отличный дисплей, улучшенные динамики и удобную подставку. А тем, кому важны компактность и низкая цена, лучше приобрести Nintendo Switch Lite.

Шестое место досталось Steam Deck OLED — обладателю обширной библиотеки Steam. Рейтинг консолей замыкает Super Pocket, которую эксперты назвали лучшим вариантом для ретроигр.

Источник: CHIP

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сборная Нигерии застряла в ливийском аэропорту без еды и воды
Сборная Казахстана проиграла Словении в Лиге наций
В Великобритании раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении
Кошмарная дисциплина, боль, унижение. И хет-трик Пакетта. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - «Спартак»
Младший сержант ВС РФ Каратаев перехватил управление украинским БПЛА
Мать вывесившей флаг РФ в Одессе рассказала о солидарности народа с ее поступком
Сегодня
Вчера
Неделя