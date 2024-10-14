Sony PlayStation 5 признана экспертами лучшей консолью для покупки

Эксперты ресурса TechRadar составили топ-7 консолей, которые достойны покупки в 2024 году. Лучшей игровой приставкой названа Sony PlayStation 5, главное преимущество которой — мощное железо и большое количество эксклюзивных игр.

За ней следует Xbox Series X — она славится оптимальным сочетанием мощности и производительности, а также удобным сервисом по подписке Xbox Game Pass. Третье место отдали менее мощной Xbox Series S за ее способность поддерживать те же игры, что и Xbox Series X, только в меньшем разрешении и за меньшую цену.

Следующей в списке идет Nintendo Switch OLED, которую хвалят за отличный дисплей, улучшенные динамики и удобную подставку. А тем, кому важны компактность и низкая цена, лучше приобрести Nintendo Switch Lite.

Шестое место досталось Steam Deck OLED — обладателю обширной библиотеки Steam. Рейтинг консолей замыкает Super Pocket, которую эксперты назвали лучшим вариантом для ретроигр.