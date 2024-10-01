Сотни россиян из IT-компании ABBYY были уволены в один день

Международная IT-компания ABBYY, известная по таким продуктам, как FineReader и Lingvo, вчера уволила сотни россиян. «Во время встречи всем запретили писать в чат и всем отключили видео и микрофоны. Сказали, что все уволены, что на почту письмо придет», — рассказывает одна из сокращенных сотрудниц.

После ухода из нашей страны в 2022 году ABBYY предложила российским сотрудникам переехать, и многие из них согласились. Теперь же они остались за рубежом без дохода — компания фактически бросила их на произвол судьбы.

Среди бывших работников есть мнение, что ABBYY просто решила сэкономить и набрать в штат индийских разработчиков, которым можно платить меньше. Ирония в том, что компания создана студентом российского университета Давидом Яном в 1989 году и тогда называлась BIT Software.