Стоит целое состояние: появилась робот-девушка для общения и удовольствия

На международной выставке технологий CES 2025 представили робота-девушку Aria для тех, кто остро нуждается в компании. Плавные движения, живые эмоции и реалистичная кожа обеспечивают сходство с настоящим человеком не только на фото. Да и белокурые волосы и подтянутая фигурка мало кого оставят равнодушным.

Aria откроет окно в мир высоких технологий и не менее высоких отношений: владельцу можно рассчитывать на «общение и близость». Стоит такая подружка около 18 миллионов рублей — удовольствие не из дешевых.