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Сегодня, 16:10

Стоит целое состояние: появилась робот-девушка для общения и удовольствия

Евгения Воскресенская
Фото YouTube-канал CNET
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На международной выставке технологий CES 2025 представили робота-девушку Aria для тех, кто остро нуждается в компании. Плавные движения, живые эмоции и реалистичная кожа обеспечивают сходство с настоящим человеком не только на фото. Да и белокурые волосы и подтянутая фигурка мало кого оставят равнодушным.

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Aria откроет окно в мир высоких технологий и не менее высоких отношений: владельцу можно рассчитывать на «общение и близость». Стоит такая подружка около 18 миллионов рублей — удовольствие не из дешевых.

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