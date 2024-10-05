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Telegram ищет разработчика, чтобы создать аналог YouTube

Евгения Воскресенская
Telegram Дзен

Telegram продолжает активно развиваться. Вчера разработчики мессенджера анонсировали конкурс на создание встроенного плеера, который сможет воспроизводить как аудио, так и видео. На первых порах он будет функционировать только в iOS-версии приложения и заменит стандартный плеер, который используется в Telegram сейчас.

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Заявки будут приниматься до 25 октября включительно, а лучший видеоплеер определят в ноябре. Победитель получит $ 50 000 и возможность дальнейшего сотрудничества с командой Telegram.

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